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Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgütün mahrem sorumlularıyla büfe, bakkal, market gibi yerlerdeki sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

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