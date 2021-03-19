Erol Bulut'u topa tutan Serhat Akın: Löw Fenerbahçe'yi çok seviyor

Fenerbahçe'nin efsane golcüleri arasında yer alan Serhat Akın, Erol Bulut'la yolların ayrılması gerektiğini belirtirken ''Fenerbahçe'ye Löw gibi büyük bir hoca lazım. Löw Fenerbahçe'yi çok seviyor.'' dedi.

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Fenerbahçe'nin eksi futbolcu Serhat Akın, hafta sonu Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. 'Kadıköy Boğası' lakaplı eski golcü, derbi öncesi eski takımının performansını yorumladı.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma hakkında konuşan Serhat Akın, "Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda son maçı. Başka şansları yok. Şu an Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde, 1 maç da eksiği var. Kaybederse fark 11 oluyor. Fenerbahçe’nin iyi oynayarak beraberlik ya da galibiyet alacağına inanıyorum. Fakat Fenerbahçe, Beşiktaş’ı geçip garanti maçları verecekse evdeki hesap çarşıya uymaz. Sen G.Birliği’ne 4 gol at hakemler çizgiyi istediği kadar yanlış çizsin." dedi.

"Fenerbahçe artısı deplasmanda çok iyi oynaması''

5 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yanlarını yorumlayan Akın şunları söyledi; "Fenerbahçe artısı deplasmanda çok iyi oynaması. Kağıt üzerinde Türkiye’deki en iyi oyuncular Fenerbahçe’de. Ama teknik direktör Erol Bulut bunu kullanamadı. Ancak kağıt üzerinde en iyi kadro elinde. Her mevkide kullanabileceği 2-3 alternatif isim var. Uzun yıllar sonra ilk kez F.Bahçe’nin elinde böylesine güçlü silahlar var. Beşiktaş’ta G.Saray’da bu silah yok. Fransa Milli Takımı gibi kadrosu geniş. Değişiklikler Mbappe’nin çıkıp Griezmann’ın girmesi gibi ama hoca kullanamıyor.

''Fenerbahçe'ye Löw gibi büyük bir hoca lazım''

Fenerbahçe kazanırsa gene de puan farkı kapanmıyor. Hoca 'Matematiksel olarak iddiamız sürüyor' diyor. Ama bu saatten sonra kazansan bile Beşiktaş 3 maç verir mi? Fenerbahçe'ye Löw gibi büyük bir hoca lazım. Takımda değerli taşlar var ama bunları birbirine bağlayıp oturtacak hoca yok. Löw, Fenerbahçe’yi çok seviyor. Artık şaka yok nokta atışı lazım. Forvetlerin az gol atması da hocaya yazar. 'Hoca mı gol atacak?' hiç demeyin? Sende 30 gol atan Samatta var. Faturayı hocaya keserim. 1 sezonda golü mü unuttu. Sistem sıkıntılı. Parlayan yıldızlar bir anda sönüyor.

''Büyük takım hocası olamadı Bulut''

Fenerbahçe bu pazar maçı alacak güce sahip, sadece moral-motivasyonu önemli. Caner olayıyla bölünmüş bir takım var. Ozan keyifsiz. Oynayan bir Ozan’ı kesip iyi bir Caner’i kadro dışı bırakmak olmaz. Büyük takım hocası olamadı Bulut. Ben de inanmıştım ama yanıldım. Bir kere bile ‘ben hata yaptım’ diyemedi."