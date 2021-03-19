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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor

İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, bugün Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler konuşulucak
Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

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