Olayın adresi Çorum! Borçları yüzünden icra gelince intihar etti

ÇORUM Erman Ö. isimli bir kişi, borçları yüzünden icra gelince emekli polis olan babasının beylik silahıyla intihar etti.Abone ol
Çorum Bahçelievler Mahallesi’nde bir vatandaş, borçları nedeniyle icra gelince intihar etti.
Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete imzalı habere göre, silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Erman Ö’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Erman Ö’nün ölmeden önce bıraktığı mektupta, borçları nedeniyle icralık olduğunu ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdığı öğrenildi.
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