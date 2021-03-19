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Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri devrede

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı izlemek için sıraya giren Avrupa kulüpleri pandemiye takıldı. Uğurcan'ın menajer firmasının Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri tek tek değerlendirdiği ifade edildi.

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Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor. Ancak Trabzon'daki pandemi koşulları nedeniyle Avrupalı yetkililerin, bu yakın takibi ileri bir tarihe bırakması bekleniyor. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon Euro'luk (142 milyon TL) değeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda.

Uğurcan'ın talipleri artıyor
Milli file bekçinin yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi.

3 yıllık yeni sözleşme
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Majid Hosseini ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı. Oyuncunun menajerinin Kasımpaşa, Başakşehir ve AEK takımları ile görüştüğü öğrenilirken, bordo-mavililerin ise yıllık 900 bin Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.

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