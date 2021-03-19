İtalyan efsaneden Ronaldo sözleri: Bu son sezonu olacak

İtalyan futbolunun eski yıldızı Salvatore Schillaci, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılacağını ifade etti.

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Sezon sonu yaklaşırken Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer iddiaları güçleniyor. Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan yıldız futbolcunun Juventus'taki geleceği belirsizliğini korurken İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Salvatore Schillaci, Ronaldo hakkında konuştu.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Schillaci, ''Bu sezon Ronaldo'nun Torino'daki son sezonu olacak'' dedi.

"Yeni bir kulüp bulacağı şüphesiz"

Ronaldo'nun kolaylıkla kulüp bulabileceğini belirten Schillaci, ''Kulüp ona yeni bir sözleşme teklif eder mi, bilmiyorum. Ancak kısa sürede yeni bir kulüp bulacağı şüphesiz. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Ronaldo hakkındaki eleştiriler zirveye çıktı. Dünyanın en iyi hücum oyuncusundan bahsediyoruz.'' diye konuştu.