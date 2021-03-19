Kapatılması istenen HDP'nin yedek partisi hazır TBMM'de 1 vekil ile temsil ediliyor

HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi kaleme alan Nedim Şener, HDP'nin yedeği olarak Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) çok önceden kurulduğunu ve TBMM'de 1 milletvekili ile temsil edildiğini yazdı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması için iddianameyi hazırladı ve Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Kamuoyu HDP'ye kapatma davasını konuşurken, dikkat çeken bir yazı Hürriyet yazarı Nedim Şener'den geldi.

"Terörist Öcalan’ın projesinin sonu" başlıklı köşesinde Şener, 2012'de HDP'nin kuruluşunu bir televizyon kanalında anlatan Demirtaş'ın “Bizim başarımız, HDP’nin başarısı ki kendisinin, sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir.” sözlerini aktardı.

"Yedek partisi hazır"

İddianamede, HDP’nin kapatılmasına yetecek delillerin fazlasıyla mevcut olduğunu yazan Şener, iddianamedeki PKK ile HDP arasındaki ilişkiye dair ayrıntılar aktardıktan sonra yazısını şu çarpıcı sözlerle tamamlıyor:

"Evet, terörün siyasi ayağı ile mücadelede, HDP’ye kapatma davasıyla önemli bir adım atıldı. Ama unutmayın, HDP daha önceki kapatma davaları öncesi gibi yedek partisini çoktan hazırladı. Tıpkı HDP gibi, PKK gibi “özerklik” hayalleri kuran bu partinin adı DBP.

HDP’den seçildikten sonra istifa eden bir milletvekili DBP’ye geçti ve TBMM’de temsil ediliyor. O yüzden gelinen nokta şunu gösteriyor, terör örgütü PKK ile silahlı mücadelede başarı gösteren Türkiye, terörün siyasi ayağı ile de kararlı mücadelesini vermeli. Terör örgütü ile en küçük ilişkisi olan, örgüt elebaşının adını ağzını alanın siyaset yapamayacağı bir hukuk düzeni kurulmalı.

Nedim Şener'in yazısının tamamı

HDP'ye açılan kapatılma davası sonrası DBP ne zaman kuruldu, Demokratik Bölgeler Partisi milletvekili Saliha Aydeniz kimdir, Demokratik Bölgeler Partisi tüzüğü ve eş başkanları gibi konular merak konusu oldu.

Saliha Aydeniz kimdir?

Salihe Aydeniz, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekilidir. Saliha Aydeniz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Saliha Aydeniz partisinden istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.

Özerkliği savunan partinin Eş Genel Başkanları ise Sebahat Tuncel ve Kamuran Yüksek görünüyor. Demokratik Bölgeler Partisi 11 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu.