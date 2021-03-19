Yılmaz Özdil: HDP'yle açılım yapmıştı, şimdi HDP'yi kapanım yapıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfla "HDP'yle açılım yapmıştı. Şimdi HDP'yi kapanım yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 'Açılım... Kapanım' başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak, "HDP'yle açılım yapmıştı. Şimdi HDP'yi kapanım yapıyor. Elele oturuyor, 'kardeşlerim' diyordu" düşüncesini dile getirdi.

"Elele oturuyor, 'kardeşlerim' diyordu"

Özdil, yazısında şunları söyledi: Hdp'yle açılım yapmıştı. Şimdi Hdp'yi kapanım yapıyor. Unutanlar için bir hatıra fotoğrafı vereyim. Elele oturuyor, 'kardeşlerim' diyordu. Açılım'dan sonra kapanım'a herkes şaşırdı ama, asrın liderimizin demokratik teamülleri gereği aslında hiç sürpriz değildir. 'Kardeşim' diyorsa kardeşim. Allah sonunu hayır etsin