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Türkiye, Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimi yaptı

MSB, bölgede ABD'ye ait uçak gemisi ile eğitimler gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Türkiye, Doğu Akdeniz'de NATO müttefikleriyle eğitimlere devam ediyor.

Bir yandan bölgedeki meşru haklarını koruyan Türkiye, diğer taraftan müttefik ülkelerle iş birliğini sürdürüyor.

Doğu Akdeniz'de eğitim
Doğu Akdeniz'deki son geçiş eğitimi, ABD ile gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gemlik fırkateyni ile ABD'ye ait USS Dwight Eisenhower uçak gemisi görev grubunun geçiş eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşımında yakın iş birliği vurgusu yaparak şöyle dedi:

"Yakın iş birliği devam ediyor''
"Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile 15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek."

Daha önce İspanya, İngiltere ve Yunanistan ile geçiş eğitimleri gerçekleştirilmişti.

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