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Galatasaray'da seçim için tek şart var

Galatasaray'ın Mayıs ayındaki kongresi pandemi kurallarına göre yapılacak. Seçimli Genel Kurul'un yapılması yönünde hukuki bir engel bulunmuyor ancak kişiler arasında 5 metre mesafe olacak şekilde bir salon tahsis edilmesi şartı koşuldu.

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Seçim havasına giren Galatasaray'da başkan adayları çoğalmaya başladı. Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın ardından Tuncer Hunca da adaylığını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun ise pazar günkü Divan toplantısında adaylığını bildirmesi bekleniyor. Kulis çalışmalarına başlayan Yiğit Şardan, Mustafa Cengiz'in kararını bekliyor. Son dönemde sponsorluk anlaşmaları ve Belhanda kararı gibi geleceğe yönelik hamleler yapan Cengiz'in tekrar aday olacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Mayıs ayında Seçimli Genel Kurul'u gerçekleştirmeyi planlayan Galatasaray'a sonunda Dernekler Masası'ndan beklediği yazı geldi. Seçimin yapılması yönünde hukuki bir engel bulunmuyor ancak kişiler arasında 5 metre mesafe olacak şekilde bir salon tahsis edilmesi şartı koşuldu. Bu durumda Galatasaray Lisesi yerine Türk Telekom Stadı, kongre için mecburi istikamet olarak gözüküyor.

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