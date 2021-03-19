Sivas'ta yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı

Normalleşme adımı! Van'da aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerin 'ücretsiz toplu taşıma' kısıtlaması kalktı

'Çok yüksek riskli' Konya'da yine aynısı oldu! Eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza