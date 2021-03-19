Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye sözleşme şoku!

Beşiktaş, Gökhan Töre ile 700 bin Euro ve maç başı primleri karşılığında 1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Mukaveleye, "30 maçta forma giyerse sözleşme 1 yıl otomatikman uzar" maddesi konuldu ancak deneyimli oyuncu birçok maçı kaçırdı ve sözleşmesi otomatik olarak uzamayacak.

Abone ol

Beşiktaş'e sezon başında yeniden dönen ve eski günlerine dönmesi beklenen Gökhan Töre, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile Yeni Malatyaspor'da çalışan ve sakatlık öncesi dönemlerinden esintiler sunan Töre, yeninden geldiği siyah beyazlılarda sözleşme şartlarına uyacak kadar maçta forma giyemedi.

Beşiktaş, Gökhan Töre ile 700 bin Euro ve maç başı primleri karşılığında 1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Mukaveleye, "30 maçta forma giyerse sözleşme 1 yıl otomatikman uzar" maddesi konuldu. Ancak; gerek sezon başında gerekse de ortasında yaşadığı sakatlıklarla birçok maçı kaçıran Töre, kalan tüm maçlarda oynasa dahi, bu şartı yerine getiremeyecek.

Sözleşmesinin otomatikman uzama şansı ortadan kalktı

29 yaşındaki kanat oyuncusu bugüne kadar 1'i Avrupa Ligi Ön Elemesi olmak üzere sadece 12 maçta forma giydi. Süper Lig'de 1 gol atabilen Töre'nin aldığı sürede toplamda 277 dakikada kaldı. Bu durumda Töre'nin sözleşmesinin otomatikman uzama şansı ortadan kalktı. Gelecek sezon için yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağı Sergen Yalçın'ın değerlendirmesine bağlı.

3 ila 4 dakika süre alabildi

Adale yırtığı, adale çekmesi, kas gerilmesi ve ayak bileği dış bağlarında kısmi yırtık sakatlıkları yaşayan Töre, 2 maçta kadroda olduğu halde Yalçın tarafından sahaya sürülmedi. Üç maçtaysa sadece 3 ila 4 dakika süre alabildi. Töre'nin 30 maç kontenjanını tutturamamasında pandemi nedeniyle haftada iki gün maç oynanması da etkili oldu. Çünkü oyuncu bazen bir haftalık sakatlıkta bile üç maç kaçırmış oldu.

West Ham'a 3 milyon Euro karşılığında kiralandı

2013 yılında satın alma opsiyonuyla Rusya'nın Rubin Kazan Kulübü'nden 4.5 milyon Euro'ya transfer edilen Gökhan Töre, 2016'da Premier Lig ekiplerinden West Ham'a 3 milyon Euro karşılığında kiralandı. 2017 yılında yeniden takıma dönen Töre, 2019 yılında Malatyaspor'a transfer oldu.

20 gol atıp, 30 da asiste imza attı

Beşiktaş kariyerinde toplam 132 maça çıkan Gökhan Töre, 20 gol atıp, 30 da asiste imza attı. Töre, özellikle Şenol Güneş ile 2015-16 sezonunda yaşanan ilk şampiyonlukta hamle oyuncusu olarak takıma kritik puanların kazandırılmasında önemli rol oynamıştı.

