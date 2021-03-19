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Mesut Özil'den mesaj var! İşte son durumu

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta sahayı sedyeyle terk eden Mesut Özil, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan ve sedye ile sahayı terk eden Mesut Özil'in tedavisi devam ediyor. Mesut Özil son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"En kısa zamanda sahaya dönmek istediğini vurgulayan Mesut, Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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