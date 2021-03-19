İstanbul, Ankara, Adana, Kocaeli'nde PKK operasyonu! HDP'li yöneticiler de gözaltında

Düğmeye basıldı! İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Adana'da PKK'ya yönelik operasyonlar yapılıyor. Operasyonlarda onlarca şüphelinin gözaltına alındığı gelen son bilgiler arasında. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li yöneticiler ve ilçe başkanları da var...

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 kişiden 10'u yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HDP'li isimler de gözaltında

Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kocaeli'nde 10 kişi gözaltında

Kocaeli'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital metaryeller ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da 12 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye’deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde 'Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası' (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet göstererek, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara’da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı

ADANA'a terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen yasadışı korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Yaklaşan Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK tarafından düzenlenmesi ihtimal provokatif eylemlerin önüne geçmek ve örgüt faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte örgüt adına orsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sabahın ilk ışıklarıyla şüphelilerin kaldığı 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM ve Özel Harekat ekipleri, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koç başları ile kırarak içeri girdi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalar sonrası haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.