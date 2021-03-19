AB, Kıbrıs konferansına gözlemci statüsünde katılmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), 27-29 Nisan tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı BM’nin gayri resmi Kıbrıs zirvesine, 'gözlemci' statüsünde katılmaya hazırlanıyor.

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Brüksel’de başlayan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basına konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, Birliğin, 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’nin Crans Montana kentindeki zirveye ‘gözlemci’ statüsünde katıldığına dikkat çekerek “AB bir önceki zirvede olduğu gibi Cenevre’de de yer alacaktır” bilgisini verdi.

"AB müktesebatı gereği, biz de orada olacağız"

Hürriyet'ten Ömer Bilge imzalı habere göre, Güney Kıbrıs haber ajansı CNA’nın aktardığına göre, AB yetkilisi; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın AB’nin Kıbrıs zirvesine ‘taraflı’ olması nedeniyle katılımına soğuk olduğu yönündeki değerlendirmelere, “Kıbrıs sorunu en zor diplomatik problemlerden birisidir, ancak çözüm nasıl olursa olsun, AB içinde bulunan bir adada olacağından, bunun doğal ve mantıklı sonucu olarak, AB müktesebatı gereği, biz de orada olacağız” yanıtını verdi