Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 2 yıldan beri yeniden artışa geçti

Almanya'da 2020’de aşırı sağcılar tarafından 23 bin 80 suç işlendi. Henüz bildirilmeyen suçların eklenmesiyle aşırı sağcılar tarafından 2020'de işlenen suçların, 2016’da kayıtlara geçen rekor sayıyı da aşması bekleniyor.

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AA muhabiri, "21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü" dolayısıyla federal hükümetin, aşırı sağcıların işlediği suçlara ilişkin soru önergelerine verdiği yanıtları ve suç raporundaki verileri derledi.

Buna göre, aşırı sağcılar rekor sayıyla 2016’da 23 bin 555 suç işledi.

Aşırı sağcıların Almanya’da işledikleri suçlar, 2017’de 20 bin 520 ve 2018’de 20 bin 431 olurken; 2019’den itibaren bu sayı yeniden artarak iki yıl önce 22 bin 342’ye, 2020’de ise 23 bin 80’e yükseldi.

Konuya ilişkin nihai raporun gelecek aylarda açıklanacak olmasından ve henüz bildirilmeyen suçların eklenmesiyle 2020’deki rakamların, 2016’da kayıtlara geçen rekor sayıyı da aşabileceği belirtiliyor.

Geçen sene, aşrı sağcılar tarafından işlenen suçların yarısından fazlası "propaganda suçu" şeklinde ifade edilirken, bu kişiler 2020'de 1054 şiddet eyleminde bulundu.

Aşırı sağcılar, 2016’da 1698, 2017’de 1130, 2018’de 1156 ve 2019’da 986 şiddet eyleminde bulundu.

Müslümanlara saldırılar

Almanya İçişleri Bakanlığının Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevaba göre, 2020’de Müslümanlara ve onlara ait kurumla kuruluşlara en az 901 saldırı kayda geçti.

Saldırılarda 48 kişi yaralandı, 77 olayda ise camilere yönelik saldırı yapıldı.

Almanya’da 2019’da Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara yönelik 950 saldırı kayda geçerken, bu sayı 2018’de 910, 2017’de 1075 olarak gerçekleşti. Bu suçların büyük çoğunluğu aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Müslümanlara yönelik saldırılar kapsamında "adam yaralama", "hakaret", "halkı kışkırtma", "tehdit", "ağır bir suç işlemeye hazırlık yapmak", "silah yasasını ihlal etme" gibi suçlar işlenirken; camilere yönelik ise "mala zarar verilmesi" ve "duvarlara yazı yazılması" şeklinde saldırılar gerçekleşti.

Uzmanlar, çoğu kişinin şikayette bulunmaması nedeniyle birçok suçun kayda geçmediğine ve gerçek sayıların daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Antisemitizm

Almanya’da Yahudi karşıtı saldırılar da 2001’den sonra 2020'de en yüksek sayıya ulaştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2020’de 2 bin 275 Yahudi düşmanı saldırı gerçekleşti.

Geçen yıl, antisemitizm saldırılarında 55 şiddet olayı yaşanırken, 29 kişi yaralandı.

2019’da 2 bin 32, 2018’de 1799 ve 2017’de 1504 Yahudi düşmanı saldırı gerçekleşirken; bunların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Sığınmacılara yönelik saldırılar

Ülkede, sığınmacılara yönelik saldırılar da yüksek seviyede seyrediyor.

2020’de sığınmacılara yönelik 1606 saldırı yapıldı, 202 kişi yaralandı. Sığınmacı yurtlarına da 84 saldırı gerçekleşti.

Sığınmacılara yönelik saldılar 2019’da 1620, 2018’de 1770 ve 2017’de 1903 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Almanya'da yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere, 32 binden fazla kişiyi "aşırı sağcı" olarak görüyor. Bunların yaklaşık 19 bini çeşitli aşırı sağcı partilerde veya gruplarda yer alıyor.

Aşırı sağcılar, Almanya’da 1990-2020'de "kundaklama", "terör saldırısı", "adam öldürme" ve "yaralama" gibi çok sayıda eylem gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 200’ün üstünde kişi yaşamını yitirdi.

Bunların arasında Mölln ve Soligen’de Türk ailelerinin evlerinin kundaklanması, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün cinayetleri ve bombalı saldırıları, Dresden’de Mısırlı Merve el-Şerbini’nin mahkeme salonunda bıçaklanarak öldürülmesi, Halle kentinde ırkçı terörist Stephan Balliet’in bir sinagoga saldırı düzenlemeye çalışması, bunu başaramayınca sokakta ve döner restoranında 2 kişiyi katletmesi ve son olarak Tobias Rathjen adlı ırkçı teröristin Hanau kentinde 9 göçmeni öldürmesi gibi olaylar bulunuyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkedeki en büyük tehdidin aşırı sağdan geldiğini ifade etmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel de ırkçılığın bir zehir olduğunu, bunun da toplumda bulunduğunu belirtmişti.

Alman hükümeti, aşırı sağ ve ırkçılıkla etkin mücadele etmek için geçen yıl bakanların da yer aldığı komisyon kurmuştu.