BIST 1.554
DOLAR 7,27
EURO 8,66
ALTIN 407,56
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı motorun testini tamamladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay seferleri için kullanmayı planladığı roket motorunun testini tamamladı.

Abone ol

NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi program müdürü John Honeycutt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ay seferleri için kullanılacak roket motorunun testinin ABD’nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezi'nde başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Honeycutt, yaklaşık 8 dakika boyunca çalıştırılan SLS motorlarının yapılan testlerde istenilen performansı gösterdiğini kaydetti.

SLS roketinin, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderilmesi ve daha sonra da Orion uzay aracına entegre edilmesi bekleniyor.

NASA ocak ayında da Artemis 1 misyonu için geliştirilen RS-25 motorlarını denemiş, test aşaması veri toplama süresinin altında kalmıştı.

NASA da Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ölen kişiden borcunu alamayınca Üsküdar'da cenaze töreninde hakkını helal etmedi
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki siyasi siciliniz diktatörlüktür
Türk mucitler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül: Yardım etmek Allah’ın bir lütfu
İnsan Hakları Derneği'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı
Lakers, LeBron James'in etkili oyunuyla kazandı
Abdulkadir Selvi: HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir
İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz korkuttu
Çorum'da eşini bıçaklayan koca son savunmasını yaptı! Hakim tepki göstemişti
Fed Başkanı Powell'dan dijital para açıklaması!
Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 2 yıldan beri yeniden artışa geçti
Yorumlar