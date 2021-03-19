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İnsan Hakları Derneği'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonuna ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ne ''Canı çıkasıca dernek'' diyerek tepki göstermişti.

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İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı" ifadeleri yer alırken, söz konusu gözaltının nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

"Bir tanesi için bir laf söylediler mi?''
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 şehide ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) tepki göstermişti. Bakan Soylu "1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O İHD denilen canı çıkasıca dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi, onun peşine takılıyorsunuz. Devlet burada üzerine düşen her şeyi yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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