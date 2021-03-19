Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile İstanbul'da bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Toplantıya, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan öneki gün yapılan açıklamada, Zarif'in Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirilmişti.