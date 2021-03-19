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Galatasaray'ın Marcelo'da 'Mutsuz'luk avantajı

Sol bek arayışına giren Galatasaray, gözünü Marcelo'ya dikti. Üstelik Brezilyalı yıldızın transferi için dev miktarlara da gerek yok. Sarı-Kırmızılıların sadece Marcelo ile anlaşması yeterli.

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Galatasaray , sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı sol bek Marcelo'yu gündemine aldı.

İspanyol basını sarı kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Inter'in de Marcelo için nabız yokladığı ancak transferde ilerleme kaydedilmediği aktarıldı.

Aslan'ın 'Mutsuz'luk avantajı
Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubat'tan beri forma giymeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için mutsuz olduğu ve Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi.

Bonservissiz dünya yıldızı
Öte yandan Real Madrid'le bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı.

Real Madrid ile 519 maça çıktı
Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı, 38 gol atıp, 101 de asist yaptı.

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