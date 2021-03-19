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Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca'yı istiyor

Gelecek sezonun planlarını yapan Trabzonspor'da listenin ilk sırasında Başakşehir’in Boşnak yıldızı Edin Visca yer alıyor.

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Üst üste kaybettiği puanlarla bir anda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, önümüzdeki sezon için şimdiden kolları sıvadı. Bordo mavililer, Abdullah Avcı’nın eski talebesi Edin Visca için harekete geçme kararı aldı.

Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre; Abdullah Avcı’nın saha içi lideri olarak gördüğü Boşnak oyuncunun sakatlığı bu sezon Başakşehir’in kötü gidişindeki en büyük etkenlerden biri olarak göze çarpmıştı. Trabzonspor, Göksel Gümüşdağ’dan transfer için kolaylık isteyecek.

Topun ağzındakiler
Bir taraftan yapılacak transferler için dosya hazırlayan Abdullah Avcı, diğer taraftan önümüzdeki sene düşünmediği oyuncuları da belirlemeye başladı. Sezon başı kiralık olarak transfer edilen ancak şu ana kadar bir türlü gelişme kaydedemeyen Baker, Afobe ve Marlon’un sözleşmelerinin uzatılması düşünülmüyor. Hosseini ve Kâmil Ahmet’in de ligin geri kalanında performansları artmazsa gönderilecekler listesine eklenebileceği öğrenildi.

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