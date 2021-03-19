Ons altın hareketlendi teknik uzman Şatıroğlu'ndan dikkat çeken yorum

Altın gram fiyatı düşmesine rağmen ons altın yükseliş eğiliminde. Ons altındaki mevcut seviyenin bir iki günde geçilebileceğini söyleyen teknik analist Tunç Şatıroğlu, "Uzun vadeli düşünenler için bu fiyatlar uygundur." dedi

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Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra düşüşe geçti. Dün 409 liraya gerileyen gram altın haftanın son iş gününde 406 liradan işlem görüyor. Altındaki düşüş gümüşü de etkiledi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 11 kuruştan satılıyor. Altın ve gümüşteki düşüşleri teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Altın fiyatlarındaki düşüşün aksine altının ons fiyatı 1740 dolar seviyesinde izliyor. Altın fiyatlarındaki düşün altın ürünlerine de yansıdı. Çeyrek altın 673 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 742 liradan, 22 ayar bilezik 373 liradan işlem görüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın ABD 10 yıllıklardaki bu sert yükselişe rağmen yine de 4 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Dün 1756'dan yani günlükteki ortalamadan geri gelmişti. Bu seviyenin bir iki günde geçilebileceğini ve yukarı yönde hareketin güçlenebileceğini düşünüyorum. Altın sıkışma içinde ve taban çalışması yapıyor. Uzun vadeli düşünenler için bu fiyatlar uygundur.

Gümüşte son durum



Gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş bugün de devam etti. Gram gümüş 6 lira 12 kuruş seviyesinde izlerken, gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinde izliyor. Gümüş fiyatlarıyla Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş ABD 10 yıllıklardaki sert yükselişe rağmen 8 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde duruyor. Güçlü durduğunu ve altında biraz yükseliş olur ve 26,40 geçilirse yukarı yönde hareketin hızlanacağını düşünüyorum."İddiasında bulundu.