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Belhanda yönetimden intikam alıyor: FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'dan apar topar yollanan Belhanda, yönetimi maddi açıdan vurmanın peşine düştü. Faslı oyuncunun, 'haksız fesih' gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.

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Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, tazminat koparmak için harekete geçti. FIFPro'nun Belhanda'ya avukat tayin ettiği ve Türkiye'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.

Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi.

Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.

Ne olmuştu?
Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

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