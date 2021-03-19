Sevgilisiyle el ele tutuşup 4’üncü kattan atlayan genç kız, kuzeniyle nişanlandırılmış

ADANA’da evlenmelerine izin verilmediği öne sürülen B.D. (17) ile Bayram T.’nin (20) el ele tutuşup 4’üncü kattan atlayarak intihara kalkıştığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bayram T. ile gönül ilişkisi yaşayan B.D.’nin ailesinin buna karşı çıktığı, genç kızın da 3 ay önce kuzeniyle nişanlandığı belirtildi.

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Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. B.D. isimli genç kız, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Bayram T. ile gece saatlerinde kaçtı. Durumu fark eden B.D.’nin ailesi, kızlarını geri almak için Bayram T.’nin ailesine ait 4 katlı eve gitti. Kızlarının Bayram T. ile kaçtığını söyleyen yakınları, B.D.’nin eve dönmesini istedi. Bayram T.’nin yakınları ise gençlerin neden olduklarını bilmediklerini belirtti.

Bu sırada Bayram T.'nin dayısı Enver T., yeğeninin binada olup olmadığını kontrol etmek için daireleri kontrol etmeye başladı. 4'üncü kat dairenin kilitli olduğu gören Enver T., içeriden ses gelmeyince kapıyı kırıp içeri girdi. Enver T.'yi gören Bayram T. ile B.D., mutfak penceresine çıktı. Enver T.'nin ikna etmeye çalıştığı iki genç, el ele tutuşup aşağı atladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Amcasının oğluyla nişanlanmış

İntihar girişimine ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. B.D.’nin, Bayram T. ile gönül ilişkisi yaşadığı, ancak ailesinin buna karşı çıktığı belirtildi. Genç kızın 3 ay önce de kuzeniyle nişanlandığı ortaya çıktı. B.D.’nin, olay günü de nişanlısına yemek hazırladıktan sonra ortadan kaybolduğu kaydedildi.

Ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Hastanelerde tedavileri süren ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilen çiftin, ifadesi alınana kadar olayın intihar girişimi olarak değerlendirilmesine karar verildi.

İfadesine başvurulan Enver T.’nin, genç kızın ağabeyi İbrahim D.’nin kendisini arayıp Bayram T.’nin kardeşini kaçındığını söylediği, ardından da yakınlarıyla birlikte eve geldiğini söyledi. Enver T. genç çifti bulunca da ele ele tutuşup intihara kalkıştığını belirtti.

İbrahim D. ise ifadesinde, kız kardeşinin amcasının oğlu ile nişanlı olduğunu, ancak Bayram T. tarafından kaçırıldığını, çifti bulduktan sonra da aşağı düştüklerini gördüğünü iddia etti.