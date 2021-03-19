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Ev ziyaretleri yasaklanmıştı! Keşan’da çay ocakları ‘karton bardak’ şartıyla yeniden açılacak

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde, yaklaşık 2 haftadır kapalı olan çay ocakları, içeceklerin karton bardakta servis edilmesi şartıyla yarın yeniden açılacak.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu 8 Mart’ta aldığı kararla çay ocaklarının faaliyetlerini durdurdu. Pastane, börekçi ve akaryakıt istasyonlarında da çay satışını yasakladı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı yeni kararla çay ocaklarının açılmasına izin verdi. Ancak içeceklerin karton bardakla servis edilmesini şart koydu. 

Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Çay ocağı esnafı, yarın iş yerine ve iş yeri önlerine müşteri almayıp, karton bardak ile hizmet vererek, işletmelerini açacak” dedi.

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