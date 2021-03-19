Ekrem İmamoğlu'ndan Pervin Buldan'a destek telefonu! Birlikte öreceğiz...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay Başsavcılığı'nın kapatma davası açtığı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramını kutladı. İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini de eleştirdi.

HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.