MSB kaynakları Rakka'daki iddiaları yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rakka'daki 3 yerleşim yerini Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, geçmişte teröristlerce kazılan çok sayıda tünel, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) olduğu bölgenin emniyetli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Abone ol

Bazı yabancı basın yayın organlarında Türk askerlerinin Suriye'nin Rakka bölgesindeki 3 yerleşim yerini vatandaşların dönüşüne kapattığı iddiası yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Saida, Muallak ve Cebel'de sivil halkın dönüşlerine engel olunduğuna ilişkin iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.

Söz konusu bölgelerin Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyelerince yoğunlukla kullanıldığını anımsatan yetkililer, bu bölgelerde teröristlerce kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın ile EYP olduğunu belirtti.

TSK tarafından harekatın ardından bölgede kontrolün sağlandığını, yapılan araştırmalarda bölgede sivil yaşama ait izlerin bulunmadığını kaydeden yetkililer, şunları bildirdi:

"Halihazırda Barış Pınarı Harekat alanı sınırları içinde yer alan Saida, Muallak ve Cebel yerleşim yerlerinde terör örgütlerince daha önceden yerleştirilmiş çok sayıda mayın ve EYP düzeneği bulunuyor. Bu durum sivil halkın can ve mal güvenliği açısından büyük sorun oluşturmaktadır. Diğer bölgelerde olduğu gibi söz konusu bölgenin de unsurlarımız tarafından tamamen emniyetli hale getirilmesini müteakip sivil halkın zarar görmeden evlerine dönmeleri sağlanacaktır.

Bu kapsamda söz konusu köylerin TSK tarafından yerleşime kapatılmasına ilişkin tüm iddialar asılsız ve dayanaktan yoksundur. TSK, Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için gerekli tüm çabayı göstermiş ve göstermeye büyük kararlılıkla devam edecektir."

Öte yandan yetkililer, bölgeye yönelik bombalamaların yanı sıra terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roket, füze saldırılarına, sızma çabaları ve tacizlere de dikkati çekerek, bunların sona erdirilmesinin önemini vurguladı.