BIST 1.524
DOLAR 7,26
EURO 8,64
ALTIN 406,74
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Hamsinin kilosu iki kat arttı!

Karadeniz'de kilosu 25 lira olan hamsinin fiyatı, balığın az olmasından dolayı 50 liraya yükseldi.

Abone ol

Balıkçılar, havaların soğuk devam etmesi durumunda hamsi fiyatlarının gerileyeceğini düşünüyor. Balıkçılar, tüketicilerin şu dönemde en çok çupra ve levrek balığına yöneldiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde 25 lira olan hamsinin fiyatı, balığın az olmasından dolayı 50 liraya yükseldi. 

Palamut bol çıktı
Balıkçı Cemil Kartal,  “Bu sene halkımız bol palamut tüketti. Bir süre çinekop bol devam etti. Palamut ve çinekop geçen senelere göre boldu. Bazı dönemler sular soğumadığı için balık derinde kaldı. Şuanda fiyatı 50 lira olan taze hamsi var. Havalar böyle soğuk devam ederse yakında hamsinin fiyatının da düşeceğini göreceğiz. Vatandaşımız bu sene bol balık yedi, balıkçılar olarak çok mutluyuz. Umarım her sene böyle olur" ifadelerini kullandı.

Havalar soğuk devam ederse fiyatlar düşer
Kartal,  "Şuanda fiyatlar çok makul. Eskiden kış daha uzun sürüyordu, balıkçılık 7-8 ay sürüyordu. Şimdi iklimler değişti. Havalar sıcak olduğu zaman bol balık gelmez. Bol olmamasına rağmen fiyatlarımız normal seviyelerde diyebiliriz. Hamsinin kilosu ortalama 30 lira, mezgit 30 lira. Çinekop şuanda 70 lira, bitim zamanı olduğu için biraz pahalı. Şuanda vatandaştan en çok talep gören çupra ve levreklerin fiyatları ortalama 40 lira seviyesinde bulunuyor. Balık seven vatandaşlar çupra, levrek, alabalık, Norveç somonu gibi balıkları yazın tezgahlarda bulabilecek. Şuanda en çok çupra ve levrek tüketiliyor, kiloları ortalama 40 lira diyebiliriz" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı şehirde kabus büyüyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinada
MSB kaynakları Rakka'daki iddiaları yalanladı
Ev ziyaretleri yasaklanmıştı! Keşan’da çay ocakları ‘karton bardak’ şartıyla yeniden açılacak
Merkez Bankası swap faizini de yüzde 19’a yükseltti
Esnafa müjde! Halk Bankası gecikme faizleri silindi borç 18 aya kadar taksitlendirilecek
Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Türkiye’de bir ilk! Üç polis hakkında Mücella Yapıcı'ya ‘çıplak arama’ yaptıkları için 12 yıl hapis istendi
Belhanda yönetimden intikam alıyor: FIFA'ya şikayet etti
Bir üst klasman hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı
Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca'yı istiyor
Yorumlar