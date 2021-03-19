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Gürcistan'da şok! AstraZeneca aşısı uygulandığı için komaya giren hemşire yaşamını yitirdi

GÜRCİSTAN'ın Ahıska kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybettiği bildirildi. 

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Ahıska kentinde İmedi Kliniğinde Oxford Üniversitesinin ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşı uygulandıktan sonra dün komaya giren hemşire, başkent Tiflis'te nakledildiği Birinci Üniversite Kliniğinde yaşamını yitirdi. 

Yaklaşık 16 saat uygulanan tedavilere rağmen komadan çıkamayan hemşirenin yerel saatle 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Aşıdan birkaç dakika sonra anafilaksi gelişti

Ahıska kentindeki İmedi Kliniğinde AstraZeneca aşısı uygulanan hemşirede, aşıdan birkaç dakika sonra anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon) gelişmişti. 

Hemşirenin komaya girmesi nedeni ile toplanan aşı komitesi, ülkede AstraZeneca aşısının uygulanmasının devam ettirilmesine karar vermişti. 

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye dün sabah AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı uygulanmıştı.

Gürcistan, ilk aşamada 13 Mart'ta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını satın almıştı. 

Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 Mart'ta sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.

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