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İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Kurayı eski milli futbolcu TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un çektiği Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki dev finalin rotası belli oluyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu. Hamit Altıntop:, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız.''

İşte eşleşmeler
Manchester City-Borussia Dortmund
Porto-Chelsea
Bayern Münih-Paris SG
Real Madrid-Liverpool

Hangi tarihlerde oynanacak
Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupanın en büyüğü ise 27 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin ardından kupaya kavuşacak.

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