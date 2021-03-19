İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
Kurayı eski milli futbolcu TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un çektiği Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.Abone ol
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki dev finalin rotası belli oluyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu. Hamit Altıntop:, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız.''
İşte eşleşmeler
Manchester City-Borussia Dortmund
Porto-Chelsea
Bayern Münih-Paris SG
Real Madrid-Liverpool
Hangi tarihlerde oynanacak
Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupanın en büyüğü ise 27 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin ardından kupaya kavuşacak.