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Adana'da izinsiz havalanan 2 paramotor indirildi

Adana'da izinsiz havalanan 2 paramotor, polisin devreye girmesiyle indirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi üzerinde 2 paramotorun görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

İzinsiz uçuş yapan paramotor kullanıcılarının iniş yapması için İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de havalandı.

Bu sırada 2 paramotorlu, karadaki polislerin megafonla uyarıları üzerine kalkış yaptıkları Merkez Park'a indi.

Paramotor kullanıcıları Ali A. ve Kemal T, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl nisanda çevrim içi düzenlenecek 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için havadan kenti görüntülemek amacıyla havalandıklarını belirtti.

Polis, uçuş için aldıkları iznin bugünü kapsamadığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında idari işlem başlattı.

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