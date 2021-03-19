Adana'da izinsiz havalanan 2 paramotor indirildi
Adana'da izinsiz havalanan 2 paramotor, polisin devreye girmesiyle indirildi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi üzerinde 2 paramotorun görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
İzinsiz uçuş yapan paramotor kullanıcılarının iniş yapması için İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de havalandı.
Bu sırada 2 paramotorlu, karadaki polislerin megafonla uyarıları üzerine kalkış yaptıkları Merkez Park'a indi.
Paramotor kullanıcıları Ali A. ve Kemal T, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl nisanda çevrim içi düzenlenecek 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için havadan kenti görüntülemek amacıyla havalandıklarını belirtti.
Polis, uçuş için aldıkları iznin bugünü kapsamadığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında idari işlem başlattı.