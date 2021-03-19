Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Almanya’da liyakat nişanı

Koronavirüs (Covid-19) salgınında geliştirdikleri aşıyla hayat kurtaran BioNTech kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Turacı’ya, Almanya’da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Şahin ve eşi Türeci, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.

"Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

''İnsanlık için en iyi ilham kaynağıdır"

"Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır" diyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın salgını kontrol altına alacağını söyledi.

''Üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir”

Törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walyer Steinmeier’den sonra konuşma yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte insanlığın karşılaşacağı salgınların daha yıkıcı etkisi olabileceğini altını çizdi. Şahin, hazır olmanın önemine vurgu yaparak, “İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir” diye konuştu.

''Birçok ülkeye hala aşı ulaşmadı''

Uğur Şahin, mevcut aşı kampanyalarında dünyada birçok ülkeye hala aşı ulaşmadığını belirterek, kamu-özel ortaklığının gerekliliğini vurguladı.