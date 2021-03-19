Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki isim ilk kez çağrıldı

A Milli Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya iki isim ilk kez davet edildi.

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A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Şenol Güneş'in belirlediği kadroda Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı ve Göztepe'de top koşturan Halil Akbunar, ilk kez aday kadroya davet edildi. Aday kadroya en çok 5 futbolcu ile Fenerbahçe'den çağrıldı. Lille'den 3, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Sassuolo'dan 2'şer futbolcu kadroya alındı.

A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk idmanını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da yapacak.



İlk maç Hollanda'yla

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da

Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Covid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.





Göztepe'den Halil Akbunar için paylaşım geldi

İzmir ekibinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi; ''2012 yılında kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başlayan şu an ise kadromuzda kaptanlık görevini üstlenen Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar'ın A Milli Takıma davet edilmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılar Halil.''

Halil Akbunar'ın bu sezon lig ve kupada sergilediği performans

31 maç / 9 gol / 10 asist

Taylan Antalyalı: Mutlu ve gururluyum

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar yanımda olan ve bu fırsatı tekrar yakalamamda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Şimdi hedefimiz 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak.''