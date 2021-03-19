Sabah yazarı Mehmet Barlas: Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmayı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneğidir" düşüncesini dile getirdi.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas, MHP lideri Bahçeli'nin önceki gün yaptığı konuşmayı dinlerken "Demek siyasette tutarlı olmak mümkünmüş" diye düşündüğünü belirtti.

"Bambaşka şeyler söyleyen siyasetçileri çok görmedik mi?"

Barlas, 'Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneğidir' başlığıyla yayımlanan yazısında "Dün dediğini bugün inkâr eden ve ertesi gün bambaşka şeyler söyleyen siyasetçileri çok görmedik mi? Oysa Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'da ne dediyse, bugün de aynı şeyleri söylüyor" ifadesini kullandı.

"Türk siyasetinin ve istikrarın temel taşı"

Bahçeli liderliğindeki MHP'nin Türk siyasetinin ve istikrarın temel taşı niteliğinde olduğu görüşünü dile getiren Barlas, şunları yazdı: Cumhurbaşkanlığı sisteminin daha etkin olması için Cumhur İttifakı'nın üyesi konumunda her türlü desteği ve katkıyı veriyor. Türkiye'yi tehdit eden PKK'ya ve FETÖ'ye karşı Bahçeli'nin tavizsiz tutumu, güvenlik güçlerine de moral katkı sağlıyor. Ve Millet İttifakı'nın zayıflıklarını her fırsatta seslendiriyor.