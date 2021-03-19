Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya dahil gündemdeki konuları değerlendirdi.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, 23-24 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.