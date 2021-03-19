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Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya dahil gündemdeki konuları değerlendirdi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, 23-24 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

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