BIST 1.524
DOLAR 7,26
EURO 8,64
ALTIN 406,74
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

İYİ Partili Koray Aydın'dan HDP'ye kapatma davası yorumu: Öğleden sonra günaydın

Anadolu Ajansı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin, "Şimdi akılları başlarına gelmiş HDP'ye dava açmışlar. Öğleden sonra günaydın." değerlendirmesinde bulundu. 

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Aydın, "Şimdi akılları başlarına gelmiş HDP'ye dava açmışlar. Öğleden sonra günaydın." dedi.   

Aydın, partisinin Millet İttifakı'ndan ayrılıp AK Parti ile ittifak kuracağı iddiasını soran bir gazeteciye ise "Biz ne yaptığını bilen partiyiz. Öyle hiç kimse çıkıp da bizi kendi oyununun içinde bir parça olarak görmeye çalışmasın." karşılığını verdi.

"İYİ Partinin varlığıyla Türk muhalefetine de yeni bir kan gelmiştir." diyen Aydın, ilk seçimde Antalya'da birinci parti olacaklarını iddia etti.

Muhittin Böcek ziyareti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. 

Muhittin Böcek, ziyaretin anısına Aydın'a kasket, poşu, tespih ve Antalya'ya özgü yöresel halı hediye etti. Kasketi ve poşuyu takan Aydın, bir süre hediye edilen tespihi çekti. 

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki isim ilk kez çağrıldı
Alman Büyükelçi Türkiye’nin mülteci politikasını övdü
Alex de Souza teknik direktörlüğe başlıyor! İşte yeni takımı
Konuş satışları durdu tarla, bağ bahçe satışları patladı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Almanya’da liyakat nişanı
Adana'da izinsiz havalanan 2 paramotor indirildi
İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2023'ün bir manifestosu'nu açıklayacağım
Merkez Bankası'nın kararı ile risk primi ve dolar talebinin azalması bekleniyor
Yorumlar 1 yorum