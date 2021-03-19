İYİ Partili Koray Aydın'dan HDP'ye kapatma davası yorumu: Öğleden sonra günaydın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin, "Şimdi akılları başlarına gelmiş HDP'ye dava açmışlar. Öğleden sonra günaydın." değerlendirmesinde bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Aydın, "Şimdi akılları başlarına gelmiş HDP'ye dava açmışlar. Öğleden sonra günaydın." dedi.

Aydın, partisinin Millet İttifakı'ndan ayrılıp AK Parti ile ittifak kuracağı iddiasını soran bir gazeteciye ise "Biz ne yaptığını bilen partiyiz. Öyle hiç kimse çıkıp da bizi kendi oyununun içinde bir parça olarak görmeye çalışmasın." karşılığını verdi.

"İYİ Partinin varlığıyla Türk muhalefetine de yeni bir kan gelmiştir." diyen Aydın, ilk seçimde Antalya'da birinci parti olacaklarını iddia etti.

Muhittin Böcek ziyareti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Muhittin Böcek, ziyaretin anısına Aydın'a kasket, poşu, tespih ve Antalya'ya özgü yöresel halı hediye etti. Kasketi ve poşuyu takan Aydın, bir süre hediye edilen tespihi çekti.