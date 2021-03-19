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AK Partili Naci Bostancı'dan HDP'ye kapatma davasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir." ifadelerini kullandı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sundu. 13 yıl önce kapatma davasıyla karşı karşıya gelen AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, HDP'ye kapatma davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Kapatma hiç olmasın yaklaşımında olmadık"

Bostancı, şu ifadeleri kullandı: Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır. 

AK Parti, 'kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.' yaklaşımında hiç olmamıştır.

Bu yönde bir hukuki ve siyasi yaklaşım düşünülemez, gerçekçi değildir.

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