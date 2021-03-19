Kırmızı şehirde kabus büyüyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinada

SAĞLIK Bakanlığı'nın Risk Haritası'ndan başından bu yana 'Çok Yüksek Riskli' iller arasında ilk sıralarda yer alan Trabzon alarm veriyor. Salgın döneminde 5 öğretmenin koronadan öldüğünü bilirten İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, kentte 45 öğretmenin Covid-19 pozitif olduğunu ve 11 okulun karantinaya alındığını söyledi.

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Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, yaptığı açıklamada kentte 12 bin öğretmenin görev yaptığını belirterek pandemi döneminde 5 öğretmenin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden öğretmenler için çok üzgün olduğunu belirten Aktaş, “Belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımız kaybettik. Bundan sonra umarım hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyiz” dedi.

45 öğretmenin testi pozitif

Son dönemde vakaların artmasıyla birlikte öğretmenlerin de koronavirüse yakalandığını kaydeden Aktaş, “Aktif görev yapan 12 bin öğretmen arkadaşım var. Testi pozitif çıkıp şu an için tedavi gören 45 öğretmenimiz bulunuyor. 70 öğretmen arkadaşımız da temaslı olduğu için karantinaya alındı. Kentte bulunan 11 okul ise karantina tedbirleri kapsamında kapatıldı” diye konuştu.