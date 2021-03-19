BIST 1.524
DOLAR 7,26
EURO 8,64
ALTIN 406,74
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Kırmızı şehirde kabus büyüyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinada

SAĞLIK Bakanlığı'nın Risk Haritası'ndan başından bu yana 'Çok Yüksek Riskli' iller arasında ilk sıralarda yer alan Trabzon alarm veriyor. Salgın döneminde 5 öğretmenin koronadan öldüğünü bilirten İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, kentte 45 öğretmenin Covid-19 pozitif olduğunu ve 11 okulun karantinaya alındığını söyledi.

Abone ol

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, yaptığı açıklamada kentte 12 bin öğretmenin görev yaptığını belirterek pandemi döneminde 5 öğretmenin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden öğretmenler için çok üzgün olduğunu belirten Aktaş, “Belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımız kaybettik. Bundan sonra umarım hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyiz” dedi.

45 öğretmenin testi pozitif

Son dönemde vakaların artmasıyla birlikte öğretmenlerin de koronavirüse yakalandığını kaydeden Aktaş, “Aktif görev yapan 12 bin öğretmen arkadaşım var. Testi pozitif çıkıp şu an için tedavi gören 45 öğretmenimiz bulunuyor. 70 öğretmen arkadaşımız da temaslı olduğu için karantinaya alındı. Kentte bulunan 11 okul ise karantina tedbirleri kapsamında kapatıldı” diye konuştu.

Kırmızı kentin tek mavi ilçesi: Çaykara

Kırmızı ile işaretli iller arasındaki Trabzon'da tek 'mavi' yer dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün de yer aldığı Çaykara ilçesi oldu. Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayıları azalan ilçede, güncel verilere göre 27’si temaslı toplam 12 vaka bulunuyor.

Çaykara’nın kent merkezine uzak olduğu için mavi kalabildiğini söyleyen Nurdan Üçüncü, "Çaykara uzak olduğu için de kimse oraya gitmiyor. Havalar iyice ısındığında evlerinde bunalan insanlar oraya akın etmeye başladığında oranın mavi rengini de kırmızıya çevirirler" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sevgilisiyle el ele tutuşup 4’üncü kattan atlayan genç kız, kuzeniyle nişanlandırılmış
Ev ziyaretleri yasaklanmıştı! Keşan’da çay ocakları ‘karton bardak’ şartıyla yeniden açılacak
Süleyman Soylu: Yunanistan göçmenleri kelepçeyle ölüme attı
Esnafa müjde! Halk Bankası gecikme faizleri silindi borç 18 aya kadar taksitlendirilecek
Türkiye’de bir ilk! Üç polis hakkında Mücella Yapıcı'ya ‘çıplak arama’ yaptıkları için 12 yıl hapis istendi
Belhanda yönetimden intikam alıyor: FIFA'ya şikayet etti
Bir üst klasman hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı
Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca'yı istiyor
Ons altın hareketlendi teknik uzman Şatıroğlu'ndan dikkat çeken yorum
Otomotiv devleri malzeme yetersizliğinden üretimlerini durdurdu
Yorumlar 2 yorum