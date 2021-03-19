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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finaller ise 28 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende kura çekimini bir dönem Medipol Başakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy yaptı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finaller ise 28 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Çeyrek final
Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Yarı final
Granada-Manchester United / Ajax -Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag

Avrupa Lig'nde çeyrek final ilk maçları 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da yapılacak. Yarı finalde ise ilk karşılaşmalar 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta oynanacak.

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