UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finaller ise 28 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Abone ol

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende kura çekimini bir dönem Medipol Başakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy yaptı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finaller ise 28 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Çeyrek final

Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Yarı final

Granada-Manchester United / Ajax -Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag

Avrupa Lig'nde çeyrek final ilk maçları 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da yapılacak. Yarı finalde ise ilk karşılaşmalar 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta oynanacak.