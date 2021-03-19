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Bebek kalp krizi geçirdi! THY uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

BİŞKEK-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağında, bebek kalp krizi geçirince uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.  

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THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı uçağı, Türkiye hava sahasındayken uçakta bulunan bir bebeğin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Bebeğe ilk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi.

Son durumu iyi

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere saat 14.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

THY
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