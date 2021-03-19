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Van'da öğretmen ve öğrenciler için yeni 'koronavirüs' kararları! Sonucu pozitif çıkan okula gelmeyecek

VAN'da, bazı okullarda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca öğretmen ve öğrencilere yeni kısıtlamalar getirildi. Velisinin test sonucu pozitif veya izolasyonda olan çocukların okula gelmeleri ve öğretmenlerin toplu yemek yemeleri yasaklandı. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak paylaştığı vaka oranı haritasında mavi kategorideki 'düşük riskli iller' arasında yer alan Van'da okullar, kontrollü olarak açılırken, bazı okullarda tedbirlerin ihlal edildiği tespit edildi.

Van Valiliği'nce yapılan açıklamada, özellikle okullarda kurallara dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığı kaydedildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında, tedbirlerin devam etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Kararla öğretmenlerin okullarda ve özellikle öğretmenler odasında bir araya gelerek, toplu halde yemek yemeleri yasaklandı. Uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği adli ve idari ceza uygulanacağı belirtildi.

Adli ve idari yaptırım uygulanacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca öğrenci ve velileri ile ilgili de karar aldı. Velisinin test sonucu pozitif veya izolasyonda olan çocukların okula gelmeleri yasaklandı. Bu karara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

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