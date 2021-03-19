İzmir Buca'da yazar Bekir Coşkun’un heykeline saldırı

İZMİR'de Buca Belediyesi tarafından yazar Bekir Coşkun anısına yaptırılan heykel, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

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İzmir’de Buca Belediyesi’nin, geçen yıl ekim ayında vefat eden gazeteci-yazar Bekir Coşkun anısına yaptırdığı heykel saldırıya uğradı.

Belediye meclisinde alınan kararla Menderes Mahallesi’ndeki 4 bin metrekarelik parka konulan heykel henüz açılışı yapılmadan kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Heykelin yüz kısmındaki bronz kaplamaların parçalandığı görülürken, Emniyet yetkilileri soruşturma başlattı.

“Saldırıyı esefle kınıyorum''

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Kılıç, “Hiçbir saldırı, hiçbir vandallık bizleri, Buca’mıza ve hemşehrilerimize hizmet üretme yolundan asla geri döndüremez. Kentimiz ve kentlimiz için yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halkız, halkın belediyesiyiz. Halk için, halkla birlikte çalışıyoruz. Açılışını yapmaya hazırlandığımız Bekir Coşkun Parkı'nda yer alan duayen gazetecimiz merhum Bekir Coşkun’un heykeline yapılan saldırıyı esefle kınıyorum.” dedi.