Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliğine izin çıktı! Alana giriş HES koduyla

DİYARBAKIR'da, HDP'nin 21 Mart Pazar günü yapacağı nevruz etkinliğine valilik onay verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında nevruz kutlamalarına katılmak isteyenler HES kodu sorgulamaları yapılarak alana alınacak.

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HDP'nin organize ettiği çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı nevruz tertip komitesi, 21 Mart Pazar günü kent merkezinde nevruz kutlaması için Diyarbakır Valiliği'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren valilik, tertip komitesine gönderdiği yazıda, kutlamaların merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda yapılabileceğini bildirdi.

Nevruz alanına girişler HES koduyla

İl Emniyet Müdürlüğü'nce nevruz kutlamaların yapılacağı Nevruz Park'ına bariyerler yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında nevruz kutlamalarına katılmak isteyenler, güvenlik noktalarında HES kodu sorgulamaları yapılarak alana alınacak.

Kapatılacak yollar belirlendi

Nevruz Parkı'nda pazar günü yapılacak kutlama nedeniyle bazı yolların da trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamada, güvenlik tedbirleri dolayısıyla halkın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması için etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar, şöyle bildirildi:

"Kamışlo Bulvarı; Fidanlık kavşağı ile Tüv-Türk kavşağı arası kapanacaktır. Alternatif olarak, Siverek caddesi, Orhan Doğan caddesi veya Çevlik Caddesi takiben Şanlıurfa yoluna veya Mardin yoluna verilecektir.

Nevruz Caddesi; Çevlik Caddesi kesişimi ile Siverek Caddesi arasında kapanacaktır. Alternatif olarak; Siverek Caddesi, Aram Tigram Caddesi ve Çevlik Caddes'ine verilecektir.

Evrim Alataş Caddesi; Aram Tigram Caddesi kesişimi ile Evrim Alataş-Şengal Caddesi kesişimi arasında kapanacaktır. Alternatif olarak; Siverek Caddesi veya Çevlik Caddesi takiben Mardin yolu veya Urfa yoluna verilecektir."

Belirlenen yollar cumartesi günü saat 21.30 ile pazar günü etkinlik bitimine kadar kapalı tutulacak.