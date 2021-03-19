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Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk

Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'da skandal görüntüler... Ermeni bakan gazeteci dövdü.

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Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, oturduğu bir kafede kısa süre diyalog kurduğu gazeteciye yumruk attı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivan’da bir kadınla birlikte yemek yediği sırada kafede oturan gazeteci Paylak Fahradyan masasına yaklaştı. İkili arasında kısa bir süre devam eden diyalog sonrası Fahradyan kafenin farklı bir bölümündeki masasına oturarak bilgisayarında çalışmaya devam etti. Bakan Arshakyan, gazeteci yanından ayrıldıktan sonra masasından kalkarak yanına gittiği Fahradyan'a yumruk attı. Gazeteci neye uğradığını şaşırırken, Bakan Arshakyan masada bulunan bilgisayarı da eliyle itti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gazeteci Fahradyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arshakyan'ın yanına yaklaşarak kendisini kafeden çıkarmak istediğini, ardından kendisine yüksek sesle bağırarak tartaklamaya çalıştığını ve son olarak kendisini yumrukladığını belirtti.

Soruşturma talep edildi
Ülke gündemine oturan görüntülerin ardından Ermenistan Savcılığı, Ermenistan Özel Soruşturma Servisi’ne yazı göndererek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

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