Dört büyükler ve Bankalar Birliği anlaşma sağladı

Dört büyükler ve Bankalar Birliği, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor. 4 kulübümüz, Bankalar Birliği ile yeni bir yapılandırma anlaşması yaptı." dedi.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kulüpleri, ve Bankalar Birliği, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, önümüzdeki 1.5 yıl borç ödemesi yapmayacak.

DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Bugün, (4 büyük kulüple) Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir imza töreninde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı; "Türk futbolunun geleceği açısından yeni bir sayfa açılıyor. 4 güzide kulübümüz yeniden yapılandırmaya imza atıyor. Kulüplerimiz önceki dönemden daha uzun süreli yapılandırma şansına sahip olacaklardır. Türk futbolunun uzun yıllardır süregelen mali sorunları hepimizin malumu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kulüplerin nefes almalarını ve önlerini görmelerini sağlayacak.

TFF olarak pandemi döneminde UEFA ile birlikte hemen aksiyonumuzu aldık ve kulüplerimize harcama limitleri konusunda bazı esneklikler sağladık. Değerli kulüplerimizden beklentilerimiz bu süreç boyunca anlaşmalarına tam olarak uymalarıdır. Hiç borcu olmayan örnek kulüplerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum.

''Kulüplerimizin, UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz''

Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Kulüplerimizin, UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz. TFF olarak günü kurtarmak için değil geleceğimiz üzerine çalışıyoruz. 2 yıldır büyük bir titizlikle harcama limitlerini uyguluyoruz ve bunun meyvelerini de kısa sürede toplamaya başladık. TFF olarak pandemi sürecinde UEFA ile birlikte hemen aksiyonumuzu aldık ve kulüplerimize bazı esneklikler sağladık. Kulüplerimizden beklentilerimiz bu süreç içerisinde anlaşmalarına tam olarak uymalarıdır. Türk futbolunda borcu olmayan örnek kulüplerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum.

Erdoğan ve Kasapoğlu'na teşekkür

Kulüplerimiz ve Bankalar Birliği arasında imzalanan bu anlaşma için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu konuda yakın takibine tanık olduğumuz Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.''

Ahmet Nur Çebi: Bundan sonra mali disiplin içerisinde olmak zorundayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hepimiz buralara getirdik bu durumu. İleride daha düzenli olmalıyız. İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeselerdi Türk sporunu daha ileri taşıyamayacaktık. Bundan sonra mali disiplin içerisinde olmak zorundayız. Belki bugünü kurtarmış olabilir ama ilerisi için bu kulüplerin yaşayabilmesi için yöneticilerin mali disipline sahip çıkmaları, popülist davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yolumuzu açtığı için çok teşekkür ediyoruz.'' dedi.

''Dört yıl, futbolcu satmadan alamama gibi bir kural geldi''

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ''Seçimde olacak başkan adaylarına da sesleniyorum. Mali disiplin çok önemli. Dört yıl, futbolcu satmadan alamama gibi bir kural geldi. Kadro darlığı gibi onun cezalarını da çektik. Devletimize teşekkür ederim. Sporla yatıp kalkan halkımıza mutluluklar dilerim, herkese iyi seyirler ve dürüst yarışmalar diliyorum. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Özetle; devletimize çok teşekkür ederim. Sporla yatıp kalkan, halkımıza da mutluluklar ve iyi seyirler diliyorum. Dürüst ve fair yarışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: Yaramaz çocuk imajıyla gidilmesinin önüne geçilecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedik. Bu durum kulübümüze büyük bir zarar verdi. UEFA'dan önüne FFP kurallarını ihlal eden yaramaz çocuk imajıyla gidilmesinin önüne geçilecek. Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur.'' şeklinde açıklama yaptı.

''Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Buradaki en etkili çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4.5 olan gelirlerin tekrar bu oranlara getirilmesi. Bu gerçekçi bir çözümdür. Devlet, oradan kulüplere gelen gelirleri, borçlarımızı ödemek için kesebilir. Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. Eylül-Ekim ayında süreci tamamlamayı umuyorduk ama kolay olmadı. Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır" dedi.