Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşüştü.

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AB Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmeye Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.