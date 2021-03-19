Boğaziçi eylemine destek! 4'ü tutuklu 7 kişiye 11 yıl istendi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek için 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen eylemlere katılan 4'ü tutuklu 7 kişi hakkında 6 aydan 11 yıla kadar hapis talep edildi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından 4 Ocak'ta başlayan direnişe destek için 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen eylemlere katılan 4'ü tutuklu 7 kişi hakkında, 'polis araçlarına zarar verdikleri', 'güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları' ve 'çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdukları' gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

6 aydan 11 yıla kadar hapis istemi

Eylemleri nedeniyle tutuklanan sanıklar A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar M.C.D., R.A. ve Y.E.K'nin "toplantı ve yürüyüşlere, silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Serbest bırakılmıştı

Öte yandan eylemlerin ardından tutuklanan M.C.D. hakkında geçtiğimiz günlerde tahliye kararı verilmişti.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.