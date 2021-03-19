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Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: İmkanları sonuna kadar seferber ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yük ve yolcu taşımacılığında deniz yollarının ağırlığını artırırken, Mavi Vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için kamu ve özel sektör iş birliği imkanlarını sonuna kadar seferber ediyoruz." açıklaması yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Elbette yürüdüğümüz uzun bir yol ancak ülkemiz son dönemde, Doğu Akdeniz'e ve tüm Akdeniz havzasına ilişkin hedeflerini iddialı bir şekilde ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Hakkımızı alacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın"

"Akdeniz'de hakimiyetimizi artırmak üzere ekonomik, siyasi ve askeri boyutlarda gösterdiğimiz kararlılık tüm dünyanın malumudur." diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: Doğu Akdeniz'deki doğal kaynak sondajlarının, bölge ülkeleriyle yapılan deniz yetki anlaşmalarımızla edineceğimiz kazanımlar ve savunduğumuz ticari haklar, ülkemizin ali menfaatleri gereğidir ve anamızın ak sütü gibi helaldir. Hakkımızı alacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.

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