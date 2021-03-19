Türkiye 19 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29.864'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 934'ü semptomatik olmak üzere 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 18 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 119 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 547 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.