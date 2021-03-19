BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 403,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Türkiye 19 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29.864'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 934'ü semptomatik olmak üzere 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 18 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 119 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 547 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı
AK Parti Milletvekili Recep Şeker'den uçakta rahatsızlanan bebeğe hayati dokunuş
ABD Büyükelçisi: S-400 krizinin çözümü, Türkiye'nin vazgeçmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB yönetimiyle görüşmesi sonrası açıklama yapıldı
Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı için gerekçeli karar açıklandı
Ekrem İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği Kıbrıs gazisinin yakını eski İSMEK çalışanı: Ben buradayım
AP Türkiye Raportörü Amor'dan HDP'nin kapatılması açıklaması: Ciddi sonuçları olur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemiz dünyaya değer katan bir markadır
Sevgilisinin eski sevgilisine hakaret içerikli mesajlar attı 'Taylan bu hale getirdi' dedi
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı
Yorumlar 4 yorum