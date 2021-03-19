ABD Büyükelçisi: S-400 krizinin çözümü, Türkiye'nin vazgeçmesi

ABD Büyükelçisi Türkiye için vazgeçilmez nitelikte olan Hava Savunma Sistemi S-400 için 'S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor.' dedi.

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ABD Büyükelçisi Satterfield'dan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler hakkında yeni bir açıklama geldi. Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

"Krizin çözüm yolu belli"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Satterfield, "Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan Kongresi'nde savunabileceğimiz tek çözüm bu. Bu bir Türk-ABD meselesi değil, Rusya-ABD meselesidir. Rusya ile askeri alışveriş devam ederse daha ciddi yaptırımlar gelir. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'ler sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil, tamamen yasal gereklilik. Görüş birliği içinde olduğumuz konular ayrılıklardan fazla. Türkiye'nin kritik NATO görevinin de farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Yeni satın alımların çok ciddi sonuçları olacak"

Satterfield, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Umarız AB zirvesi kararları beklentileri karşılar. Türkiye'nin Gümrük Birliği talebi karşılık bulmalı. 'Türkiye'nin elinde S-400 yok' diyebilmeliyiz. CAATSA yaptırımlarını S-400 alınması tetikledi. Yeni S-400 alımının çok ciddi sonuçları olacaktır."